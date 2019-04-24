2019-04-24T09:01:03+03:00
Общество

Губернатор Тюменской области поручил усилить патрулирование лесов

В центре особого внимания места массового отдыха жителей региона
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Глава Тюменской области Александр Моор поручил усилить контроль за пожароопасной обстановкой в регионе. Накануне, 23 апреля, губернатор провел заседание оперативного штаба по охране лесов от пожаров.

В совещании приняли участие главы муниципальных образований, руководители региональных и федеральных органов исполнительной власти, представители областных управлений МЧС, МВД, а также других ведомств, занимающихся контролем за пожароопасной ситуацией. На заседании речь шла о межведомственном взаимодействии областных структур и органов местного самоуправления.

Как отметил директор областного департамента лесного комплекса Николай Пуртов, по состоянию на 22 апреля на территории Тюменской области ликвидировано четыре лесных и 18 ландшафтных пожаров. Региону присвоен 2 класс пожарной опасности. Он добавил, что весенний пик пожарной опасности традиционно приходится на майские праздники. Именно в это время происходит большее количество лесных и ландшафтных пожаров.

В этой связи Александр Моор поручил держать ситуацию на контроле, вести ежедневный мониторинг, а также усилить авиационное и наземное патрулирование лесов. Особое внимание при этом следует обратить на места массового отдыха граждан, населенные пункты, дачные и садоводческие кооперативы, летние оздоровительные лагеря, прилегающие к лесным массивам.

- Всем службам необходимо усилить контроль за пожарной обстановкой, особенно в преддверии майских праздников, а также максимально активизировать профилактическую работу с людьми. Этот вопрос требует повышенного внимания. Важна слаженная работа всех ведомств, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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