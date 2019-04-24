Погода в Тюмени 24 апреля: к вечеру возможен дождь со снегом

СЕГОДНЯ 05:10 2019-04-24T05:46:30+03:00

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Сегодня, 24 апреля, в Тюмени ожидается преимущественно облачная погода, которая продержится до самого вечера. Днем возможен небольшой дождь.

Утром температура воздуха составит +2,+6 градусов. Днем воздух максимально прогреется до +8 градусов. К вечеру ожидается +4 градуса. Ночью столбик термометра опустится до отметки +2 градусов. Возможен дождь со снегом.

В течение дня будет держаться западный ветер от 2,4 до 3,8 м/с. К вечеру он изменит направление. Подует северо-западный ветер до 2,6 м/с. Давление 750-752 миллиметра ртутного столба.

В народном календаре 24 апреля почитается память святого мученика Антипа, епископа Пергамо-Асийского. Антипу называли Половодом и говорили: «Антип воды распустил», «Антип без воды (холод) - закрома без зерна (лето плохое)».

Обращали внимание и на погоду. Говорили: «если к этому дню воды не вскрылись, то весна поздней будет и лето плохим простоит». Если утром мороз, а днём пошёл снег, то ещё целый месяц будет холодно.

ИСТОЧНИК KP.RU