2019-04-23T13:13:46+03:00
Экономика

Тюменский магазин, торгующий нелегальной водкой, оштрафовали на 3 млн рублей

Выявить нарушителей помогла бдительная горожанка
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени наказали магазин торгующий по ночам паленой водкой. Фото Прокуратуры Тюменской областиВ Тюмени наказали магазин торгующий по ночам паленой водкой. Фото Прокуратуры Тюменской области
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На 3 миллион рублей оштрафовали компанию Тюмени за продажу водки без лицензии. На торговую точку по ул. Малышева, 37/2 пожаловалась горожанка. Женщина сообщила, что в магазине торгуют спиртным по ночам.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени совместно с сотрудниками городской полиции провела проверку и выяснила, что действительно 13 декабря 2018 года в 21:45 в магазине продали водку без лицензии. На владельца магазина - ООО «Лидер плюс» возбудили административное дело. Накануне, 22 апреля, по результатам рассмотрения административного дела арбитражный суд Тюменской области оштрафовал компанию на 3 млн. рублей, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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