2019-04-23T07:37:36+03:00
Общество

Потерявшихся братьев Коробко в Тюмени нашли

С мальчиками все в порядке
Маргарита КАЛИНКИНА
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Потерявшиеся братья Коробко в Тюмени найдены. Мальчиков 7 и 10 лет нашли вечером, они дома и с ними все в порядке.

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Белая сова-Тюмень". Подробностей, где были мальчишки весь день, не сообщается. Напомним, что Игорь и Артем ушли гулять из дома по улице Червишевский тракт в 8.30 и пропали. Взрослые начали бить тревогу во второй половине дня. Информация появилась в социальных сетях, горожан просили подключиться к поискам. В итоге все закончилось благополучно.

В понедельник в районе моста "Стрела" проходили поиски двух малышей, которые ушли из садика. Мальчиков быстро нашли, с ними тоже все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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