Тюменцам предлагают выиграть путевку на фестиваль толерантности в Ганновер

СЕГОДНЯ 06:58 2019-04-23T06:58:28+03:00

Десять человек представят Тюмень на фестивале толерантности в Германии

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Десять тюменцев смогут побывать в Германии на Международном фестивале толерантности "Все в одной лодке". Мероприятие пройдет 20-25 июня. Путевку на поездку получат победители конкурса "Греби в Германию".

Главным событием фестиваля толерантности по традиции станет лодочная регата. Участники поделятся на команды: в одной лодке оказываются представители разных национальностей. Задача команды — грести в один такт и работать слаженно, чтобы приплыть к финишу первыми.

- В лодке "Дракон" (большое каноэ с головой дракона и хвостом) помещаются двадцать человек. Если один гребет не в такт, все судно переворачивается. Все в лодке хотят одного и того же — по возможности первыми прийти к цели. На основе этого строятся мосты для диалога, — рассказал организатор фестиваля Вернер Холбайн.

Стать участником может любой, кому уже есть 18 лет, сообщили в мультицентре "Моя территория". Для этого нужно рассказать о любом немецком проекте, который можно реализовать в Тюменской области. Историей необходимо поделиться в Инстаграме, отметить аккаунт @moyaterritoriya и закрепить видео в "Актуальном". А также подать заявку на TMN-id до 8 мая.

- Мы хотим выбрать команду сильных, инициативных людей, которые представят Тюмень на фестивале. Также мы хотим создать совместный с немцами проект и реализовать его в нашем городе, — пояснила руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Кроме фестиваля делегации посетят достопримечательности Ганновера и Берлина, познакомятся с архитектурой XIV века и отведают традиционную немецкую кухню.

Фестиваль "Все в одной лодке" проходит с 2006 года. За 12 лет в регате приняли участие жители Мексики, Турции, Израиля, Польши, Южной Африки, Российской Федерации и других стран. Главный лозунг фестиваля: "Мы все сидим в одной лодке — за большую толерантность".

ИСТОЧНИК KP.RU