Тюмень присоединится к автопробегу «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы»

СЕГОДНЯ 06:42 2019-04-23T06:44:19+03:00

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К Всероссийскому автопробегу «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы» Тюмень присоединится 25 апреля. Старт состоится в 10:00 часов на площади Памяти.

В торжествах по этому поводу примут участие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны заводов и предприятий, которые работали в годы войны, а также сотрудники и военнослужащие Росгвардии, школьники, учащиеся и студенты профессиональных учреждений города и района.

В Тюмени пять автомобилей Росгвардии от Площади Памяти проследуют до средней школы с. Ембаево к скверу Пограничников в мкр. Казарово, к Стеле памяти сотрудников правоохранительных органов на Червишевском кладбище и завершат автопробег у Мемориала «Вечный огонь» на Исторической площади Тюмени.

Росгвардия проводит автопробег с 2017 года. В этом году по всей стране будет задействовано свыше 230 автомобилей, которые преодолеют более 10 тысяч километров. В автопробеге примут участие более тысячи сотрудников и военнослужащих, ветеранов подразделений Росгвардии. В рамках автопробега пройдет 150 памятных и торжественных мероприятий, в которых примут участие около 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU