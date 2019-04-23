2019-04-23T05:10:26+03:00
Общество

Жителей Тюмени приглашают на утреннюю зарядку на улице

Сегодня, 23 апреля она состоится на шести площадках
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителей Тюмени приглашают на утреннюю зарядку на улице. Фото администрации ТюмениЖителей Тюмени приглашают на утреннюю зарядку на улице. Фото администрации Тюмени
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В Тюмени стартуют утренние зарядки на улице. Сегодня, 23 апреля, профессиональные инструкторы ждут горожан на шести площадках в 8.30 утра. Занятия будут проходить по вторникам и пятницам в одно и то же время.

Проект «Спортивный заряд» разработан для жителей города всех возрастов. Организаторы заинтересованы в том, чтобы в нем участвовало как можно больше людей. Количество площадок будут увеличивать. В мае в выходные дни зарядки начнутся в городских парках, сообщили в пресс-службе администрации города.

Адреса площадок:

- ДЮСШ «Прибой», ул. Индустриальная, 49-а;

- ЖК «Звездный», ул. Беляева, 33, стр. 1;

- Городская площадь, ул. Первомайская, 20;

- сквер Казачьи Луга, ул. Камчатская, 138;

- ДЮЦ «Пламя», ул. 30 лет Победы, 140-а;

- СОК «Тюмень-дзюдо», ул. Валерии Гнаровской, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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