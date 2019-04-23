Жителей Тюмени приглашают на утреннюю зарядку на улице
В Тюмени стартуют утренние зарядки на улице. Сегодня, 23 апреля, профессиональные инструкторы ждут горожан на шести площадках в 8.30 утра. Занятия будут проходить по вторникам и пятницам в одно и то же время.
Проект «Спортивный заряд» разработан для жителей города всех возрастов. Организаторы заинтересованы в том, чтобы в нем участвовало как можно больше людей. Количество площадок будут увеличивать. В мае в выходные дни зарядки начнутся в городских парках, сообщили в пресс-службе администрации города.
Адреса площадок:
- ДЮСШ «Прибой», ул. Индустриальная, 49-а;
- ЖК «Звездный», ул. Беляева, 33, стр. 1;
- Городская площадь, ул. Первомайская, 20;
- сквер Казачьи Луга, ул. Камчатская, 138;
- ДЮЦ «Пламя», ул. 30 лет Победы, 140-а;
- СОК «Тюмень-дзюдо», ул. Валерии Гнаровской, 1.
ИСТОЧНИК KP.RU