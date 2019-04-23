2019-04-23T03:41:19+03:00
Общество

Погода 23 апреля в Тюмени: пасмурно и дождик

Температура воздуха прогреется до +14 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 23 апреля в Тюмени: пасмурно и дождикПогода 23 апреля в Тюмени: пасмурно и дождикФото: Ольга Крыльцова
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Вторник, 23 апреля, в Тюменской области будет пасмурным и дождливым. Температура воздуха составит +12 +14 градусов, западный ветер 3-5 м/с.

В Тюмени небольшой дождик начнется днем и продлится до ночи. Максимальная температура воздуха +14, ветер 4 м/с, влажность воздуха 38%, атмосферное давление 752 мм рт ст.

В Тобольске тоже дождь и +12 градусов, в Ялуторовске и Заводоуковске +15, в Ишиме +13.

Сегодня отмечается Всемирный день книги и авторского права. В народном календаре 23 апреля названо Терентием Маревным. В этот день солнце должно показываться в мареве — то есть в тумане. Если солнце при восходе окружено дымкой, то год обещает быть хлебородным, а если небо ясное, то поле придется перепахивать и снова засевать.

На Руси в этот период в разгаре было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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