В одной из школ Тюмени скончалась 17-летняя ученица

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-22T16:34:24+03:00

В одной из школ Тюмени 17-летняя девушка скончалась, поперхнувшись хлебом Фото: Ольга Крыльцова

Врачи боролись за ее жизнь 40 минут

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Жуткий случай произошел сегодня , 22 апреля, в коррекционной школе на улице Красных зорь в Тюмени. Здесь скончалась одна из учениц.

- На место экстренно выезжали две бригады скорой помощи, Медики 40 минут реанимировали ребенка, делали массаж сердца и искусственную вентиляцию лёгких, но спасти ее не удалось, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Трагедия произошла около трех часов дня. На месте происшествия уже работают сотрудники Следственного комитета. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Очевидцы произошедшего возмущены, сообщает Мегатюмень.ру. Все произошло в столовой, на место выезжали три бригады скорой помощи.

- Умерла 17-летняя девушка, подавившись хлебом. Это коррекционная школа, дети в ней требуют повышенного внимания и заботы педагогов. Кому мы доверяем своих детей? – рассказала разгневанная женщина. Он утверждает, что дети были предоставлены сами себе. С ними не было классного руководителя и ребенку никто не смог помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU