2019-04-22T16:10:24+03:00
Происшествия

Тюменец зарегистрировал в своем домике 66 иностранцев

Такое количество людей могло поместиться в нем только стоя
Маргарита КАЛИНКИНА
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За регистрацию 66 мигрантов житель Тюмени выплатит штраф в 110 тысяч рублей. 27-летний молодой человек такое количество людей зарегистрировал с 28 июня по 13 декабря 2018 года в своем доме, площадью 47 кв. м, где проживал вместе с родителями. Такое количество людей в скромном жилье могло поместиться только стоя.

Мужчина уведомлял полицию о регистрации по месту пребывания граждан Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы. Подозрительный дом проверили. Выяснилось, что фактически иностранцы там никогда не появлялись. Регистрация была признана фиктивной, а действия тюменца признаны преступлением (ст.322.3 УК РФ). На молодого человека завели уголовное дело и суд признал его виновным, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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