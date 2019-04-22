В тюменскую облбольницу завезли оборудование для комплексного обследования мужчин

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-22T16:12:42+03:00

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Уродинамическая установка появилась в центре амбулаторной урологии Тюменской Областной клинической больницы №2. Она позволяет быстро и качественно проводить комплексное исследование мочеиспускательной системы, понять механизм заболевания и назначить эффективное лечение.

Развитию инвазивной диагностики в амбулаторных условиях в ОКБ №2 пристальное внимание уделяется неслучайно. Основная задача центра амбулаторной урологии – способствовать раннему выявлению заболеваний мочевыделительной системы, в том числе онкологических, когда шансы на полное излечение наиболее высоки.

Так, в 2018 году кабинет урологического приёма оборудовали аппаратом ультразвуковой диагностики экспертного класса и уникальной для тюменского региона эндоскопической стойкой с фокусной оптикой. Это позволило выполнять прицельную биопсию мочевого пузыря и предстательной железы. При этом исследование простаты проводится по международному «золотому» стандарту, когда забор биоматериала для гистологии осуществляется из 12 точек под контролем УЗИ при помощи специальной высокоскоростной автоматической иглы.

Процедура выполняется под местной анестезией и, как правило, легко переносится пациентом: домой он отправляется в тот же день. Ранее такие исследования проводились только в стационаре.

За год расширилась и зона обслуживания центра амбулаторной урологии. Теперь его могут посетить пациенты любых поликлиник Тюмени. При наличии направления приём и диагностические обследования им проводятся в рамках ОМС.

Отметим, что за текущий год трансректальную биопсию предстательной железы и цистоскопию мочевого пузыря специалисты выполнили более чем 200 пациентам. У трети больных результаты гистологии подтвердили подозрения на раковое заболевание. Диагноз, конечно, неутешительный, но в таких случаях лучше узнать раньше, чем пребывать в неведении. Нужно помнить, что рак излечим, если своевременно предприняты меры к его лечению, отметили в пресс-службе ОКБ №2.

ИСТОЧНИК KP.RU