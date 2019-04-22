2019-04-22T15:39:47+03:00
Происшествия

В Тюмени потеряли двух мальчиков 7 и 10 лет

Родные братья ушли гулять и пропали
Марина АНТОНОВА
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В Тюмени объявлены в розыск два мальчика 7 и 10 летВ Тюмени объявлены в розыск два мальчика 7 и 10 лет
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В Тюмени объявлены в розыск двое детей, 7 и 10 лет. Братья Артем и Игорь Коробко ушли гулять утром около 8.30 и до настоящего времени не вернулись. Они были на улице Червишевский тракт.

Один из них был одет в синюю куртку с красными вставками, темно-синие брюки, черные ботинки и зеленую вязаную шапку, другой - в серую толстовку и серые трико, оранжевые кроссовки и красную шапку. Всех, кто может что-то сообщить о мальчиках, просят Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Игоре и Артеме, просим сообщить по телефонам: 02/112 полиция; 8(3452) 79-30-23 – дежурная часть ОП7; 8(3452) 793-023 - дежурная часть УМВД России по Тюменской области; 8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО “Белая Сова - Тюмень” или написать на почту poisksova@gmail.com.

Напомним, что сегодня днем из сада возле транспортной развязки "Стрела" терялись два мальчика. Их удалось очень быстро найти. Сейчас горожан просят помочь найти братьев Коробко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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