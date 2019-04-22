В Ишимском районе при пожаре сгорел глава семейства

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-22T15:16:55+03:00

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В Ишимском районе в ночь на 22 апреля при пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла в одном из домов села Тоболово. Сообщение дежурному МЧС поступило в час ночи, через три минуты пожарная машина была уже на месте, но дом был полностью объят огнем.

Справиться с пламенем удалось только к двум часам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. На пепелище огнеборцы нашли тело хозяина дома. Его семья - жена, 12-летняя дочь и 9-летний сын успели выбежать на улицу. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU