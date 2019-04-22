В Тюменской области зафиксированы два лесных пожара

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-22T14:35:46+03:00

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Два лесных пожара зафиксированы в Тюменской области. Один из них произошел в Голышмановском, а другой в Тюменском лесничествах. Они потушены и сейчас возгораний нет. В обоих случаях огонь вспыхнул по вине человека.

После схода снега и наступления солнечной и ветреной погоды, резко возросло количество травяных пожаров, сообщили в пресс-службе областного Департамента лесного комплекса. С 19 апреля произошло уже 18 возгораний сухостоя в семи лесничествах: Викуловском, Голышмановском, Нижнетавдинском, Омутинском, Тюменском, Юргинском и Ялуторовском.

Травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы можно погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются, приводят к уменьшению плодородности почвы, к гибели животных и насекомых.

Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, жителей региона призывают сообщать о любых возгораниях на телефон горячей линии 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес».

За разведение костров в лесах и на участках рядом с лесом предусмотрены штрафы: от 1 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц и от 50 до 300 тысяч – для юридических лиц.

При возникновении пожара штраф увеличивается до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и до 1 миллиона рублей - для юридических лиц. Если в огне погибнет человек, то за нарушение противопожарного режима предусмотрена уже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU