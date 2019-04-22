Тюменские гвардейцы организовали облаву на грабителя с сумкой алкоголя
Осаду магазина пришлось организовать сотрудникам Росгвардии в селе Юргинское, чтобы задержать воришку. Вечером 18 апреля здесь сработала сигнализация и на место сразу выехал экипаж вневедомственной охраны. Оказалось, что неизвестный открыл в магазине окно и сломал замок. О том, что в помещении кто-то проник, стало понятно по шуму.
Злоумышленнику предложили выйти, но он отказался. Тогда росгвардейцы заблокировали пути отхода и вызвали директора и полицейских. В результате был задержан мужчина с полной сумкой различных алкогольных напитков.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Директор магазина поблагодарил правоохранителей за оперативность и предотвращение кражи, сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU