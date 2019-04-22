В Тюменской области стартуют две программы поддержки малого и среднего бизнеса

СЕГОДНЯ 16:59 2019-04-22T16:59:38+03:00

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В Тюменской области и Тобольске стартуют две программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Так, при участии Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» будет реализована программа мероприятий для развивающегося бизнеса, а фонд региональных социальных программ «Наша будущее» выступит куратором программы развития социального предпринимательства «PROгород».

Главная цель обеих программ - поддержать начинающие и действующие социально-предпринимательские проекты, которые помогут развитию города и области. Участников проекта ждут два обучающих модуля: «Социальное проектирование» для начинающих предпринимателей и «Точки роста для социального бизнеса» для руководителей действующих проектов.

Для участия в программе необходимо подать в фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» бизнес-проект, имеющий практическую социальную и экономическую значимость для Тобольска или Тюменской области. По итогам отбора действующие предприятия получат гранты в размере до 300 тыс. рублей, а начинающие предприниматели или авторы лучших идей – до 50 тыс. рублей. Прием заявок стартует 29 апреля, результаты будут объявлены в июне.

- В рамках программы поддержки социального предпринимательства мы планируем подать заявку на проведение в Тобольске детского футбольного фестиваля. Это позволит выявить способных детей и продолжить формировать спортивный резерв области. Ведь футбол очень полезен именно в младшем возрасте - он развивает координацию, выносливость, улучшает общее физическое развитие, - отметил главный тренер тюменской футбольной школы «Спартак Юниор» Сергей Ивашов.

ИСТОЧНИК KP.RU