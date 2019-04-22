В Тюмени представят книгу «Конек-Горбунок» на хантыйском языке

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-22T13:22:46+03:00

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Уникальное издание «Конька-Горбунка» на хантыйском языке представят в Тюмени на юбилее сказки. Первое издание на языке северных народов появилось в 2008 году. Чтобы перевести сказку, главному редактору хантыйской газеты «Лух Авт» на Ямале Геннадию Кельчину потребовалось семь лет. Многих русских слов нет у ханты.

- Я в большей части переводил по смыслу, чтобы была передана мысль, действие. Только в этом случае получается хорошее переложение текста, - пояснил Кельчин. - Все время в голове держал мысль, что пишу не для русскоязычного человека, а для ханты, чтобы ему было все понятно, и он воспринимал это произведение как родное, хантыйское.

Второе издание сделали удобнее для чтения – параллельно с языком ханты текст написан на русском. Она выпущена совсем небольшим тиражом – всего в тысячу экземпляров. Печать книги финансировалась в рамках федеральной программы «Культура России».

Чтобы перевести сказку Геннадию Кельчину потребовалось семь лет. Фото пресс-службы Тюменского отделения партии «Единая Россия»

Оба выпуска сказки на хантыйском Андрей Артюхов увез в Тюмень, а автора перевода пригласил стать гостем праздника, который пройдет в конце октября. В честь юбилея сказки откроется выставка ее изданий, в том числе на разных языках. Экспозиция будет основана на коллекции голышмановца Анатолия Попова – в ней 300 изданий «Конька».

Напомним, региональный проект «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок» реализуется в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Он предусматривает развитие семейного и детского туризма, детского дополнительного образования, народных промыслов, поддержку театров, малого и среднего бизнеса.

В конце октября — во время осенних школьных каникул — в Тюменской области будет широко отмечаться день рождения Конька-Горбунка, поскольку в октябре вышло в свет первое издание сказки.

ИСТОЧНИК KP.RU