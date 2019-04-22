Дорожные работы на улицах Тюмени начнутся в мае

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-22T12:11:30+03:00

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Реконструкция и ремонты дорог начнутся в Тюмени в мае. Будет построено и приведено в порядок почти 46 км трасс. Все мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- По 80% объектам контракты уже заключены или идет их подписание. Бригады строителей выйдут на первые объекты уже в мае, - сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

В частности в нынешнем году завершится строительство трассы по улице Мельникайте на участке от ул. Хабаровская до ул. Харьковская и реконструкция улицы через реку Туру до ул. Дружбы, а также транспортной развязки через Транссибирскую магистраль. Полностью развязка будет готова в 2022 году.

Строительство дорог пройдет в м-не «Ямальский-2», п. Березняковский и д. Казарово, появится асфальтовая дорога в м-не «Восточный-2», по ул. Энергостроителей от ул. Таллинская до бульвара Бориса Щербины. Будет пробита дорога через микрорайоны 3, 4, 5, 6 по улице Федорова в жилом районе "Тюменский".

Капитальный ремонт пройдет на трассе ул. Чернышевского – Полевая от ул. Халтурина до ул. Пролетарская, завершится ремонт на ул. Осипенко, а также на ул. Одесская от ул. Республики до ул. 50 лет Октября. В рамках капремонта улицы Котовского приведут в порядок Минскую и Киевскую.

В районах индивидуальной жилой застройки ремонты пройдут на улицах: Фирменная, Веселая, Буковая, Лавровая, пр. Кипарисовый, пр. Берестяной, пр. Осиновый, пр. Миндальный, дороги в границах 2-й Северной – ул. 5-й Северной.

Холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части проведут на Широтной (от ул. Мельникайте до ул. Боровская), Республики (ул. Новаторов - Старотобольский тракт), Пермякова (ул. 30 лет Победы – Обход г. Тюмени), Тимуровцев-Магистральная (ул. Щербакова-поворот на Березняки), Профсоюзная (ул.50 лет Октября - ул.Республики) и др.

ИСТОЧНИК KP.RU