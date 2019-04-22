2019-04-22T11:37:10+03:00
Общество

За 2018 год госуслуги через МФЦ получили более 1,3 млн тюменцев

Это на 100 тысяч человек больше, чем годом ранее
Марина Васильева
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За 2018 год многофункциональные центры Тюменской области посетили более 1 млн 300 тысяч человек. Государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» получили на 100 тысяч больше, чем в 2017 году.

За прошедший год увеличилось и количество услуг, оказываемых многофункциональными центрами, теперь их 11. Традиционно самой востребованной остается услуга по кадастровому учету недвижимого имущества и государственной регистрации прав.

Также пользуются спросом: регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания, выдача и замена паспортов, осуществление миграционного учёта иностранных граждан. Количество окон, оказывающие госуслуги также растет. За 2018 год их стало на 18 больше, а вот время ожидания приема, напротив, сократилось, отметила заместитель главы региона, начальник главного правового управления Елена Еремеева.

- В среднем посетитель ждет около 8 минут. Бывают случаи и более длительного ожидания по объективным и зачастую непрогнозируемым причинам. Для сокращения времени ожидания, упрощаются порядки предоставления услуг, вводится электронный способ обращения за госуслугами, - рассказала Елена Еремеева.

Заместитель губернатора отметила, что в текущем году, оптимизированы услуги Госохотуправления. Теперь подать заявку о разрешении на охоту можно с первого рабочего дня года и заканчивая за 5 рабочих дней до окончания срока охоты. Кроме того, для продвижения услуг применяется и виртуальный помощник - чат-бот на странице группы МФЦ «ВКонтакте» и приложении «Viber», который тюменцы активно используют.

Всего на территории Тюменской области действуют 30 МФЦ, 27 территориально-обособленных подразделений (ТОСП), 30 - на базе «Почты России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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