МФК «СУЭНКО» вышел в Суперлигу чемпионата города по мини-футболу

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-22T10:14:01+03:00

Теперь команде предстоит состязаться в Суперлиге в следующем сезоне 2019-2020 годов

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19 апреля 2019 г. состоялся финальный матч Первой лиги чемпионата города по мини-футболу, по итогам которого МФК «СУЭНКО» вышел в Суперлигу.

В сезоне 2018-2019 гг. команда СУЭНКО досрочно стала победителем, набрав недосягаемое для других команд количество очков. Из 31 игры сезона - 26 побед, 3 ничьих и только 2 поражения.

Первую лигу составляли 22 команды. СУЭНКО одержала победы над всеми соперниками, если не в первом, то во втором круге игр. Лучшим бомбардиром команды стал Александр Галактионов.

О первом месте в чемпионате стало известно за два тура до его завершения. СУЭНКО выиграло в сложной борьбе с «Сантехсервис» (2:1).

19 апреля в СК «Прибой» состоялся финальный матч с командой «Шлюмберже», в котором СУЭНКО одержала победу (8:2).

- Результаты команды очень порадовали. Каждый, кто выходил на поле, играл достойно, старался и проявлял характер. Спасибо организаторам и соперникам за игру, - отметил сотрудник СУЭНКО, игрок команды Сергей Ивченко.

Теперь МФК «СУЭНКО» предстоит состязаться в Суперлиге в следующем сезоне 2019-2020 гг., в планах - призовое место.

СПРАВКА КП

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» - межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в г. Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет 36 тысяч километров, на балансе находится более 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций и распределительных пунктов).

В сфере тепло-водоснабжения и водоотведения компания обслуживает 790 км тепловых сетей, 370 км сетей водопровода, 1 водозабор, 230 км сетей канализации и 7 комплексов очистных сооружений канализации.

В настоящее время на предприятии работает 4700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU