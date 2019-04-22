При ремонте лифта в одном из домов Тюмени погиб электромеханик
Трагический случай произошел в многоквартирном доме по улице Беловежской в Тюмени. 14 марта здесь погиб электромеханик, который ремонтировал лифт. Его зажало между балкой привода дверей и шахтой лифта. ЧП произошло из-за самопроизвольного движения кабины.
Чтобы достать тело электромеханика пришлось вызывать аварийно-спасательную службу МЧС. Для выяснения причин произошедшего трудовая инспекция провела собственное расследование. Выяснилось, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ, допуска сотрудника к работе без прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра.
Комиссия квалифицировала несчастный случай, связанный с производством. В настоящий момент Госинспекция труда решает вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU