2019-04-22T10:06:15+03:00
Происшествия

При ремонте лифта в одном из домов Тюмени погиб электромеханик

Его зажало в шахте, когда кабина неожиданно поехала
Маргарита КАЛИНКИНА
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При ремонте лифта в одном из домов Тюмени погиб электромеханикПри ремонте лифта в одном из домов Тюмени погиб электромеханикФото: Ольга Крыльцова
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Трагический случай произошел в многоквартирном доме по улице Беловежской в Тюмени. 14 марта здесь погиб электромеханик, который ремонтировал лифт. Его зажало между балкой привода дверей и шахтой лифта. ЧП произошло из-за самопроизвольного движения кабины.

Чтобы достать тело электромеханика пришлось вызывать аварийно-спасательную службу МЧС. Для выяснения причин произошедшего трудовая инспекция провела собственное расследование. Выяснилось, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ, допуска сотрудника к работе без прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра.

Комиссия квалифицировала несчастный случай, связанный с производством. В настоящий момент Госинспекция труда решает вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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