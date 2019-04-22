СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-22T09:53:32+03:00

В одном из садов Тюмени экстренно эвакуировали всех детей Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

Экстренная эвакуация малышей прошла сегодня, 22 апреля, в тюменском детскому саду №123. Из здания по улице Ватутина было выведено 318 детей и взрослых. Причиной переполоха стало короткое замыкание в электрощитовой.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 8 часов 40 минут. На место выехали 12 пожарных машин и 35 сотрудников, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

Как оказалось, запах дыма пошел от электрощитовой и руководство сада сразу вызвало пожарных. Детей сразу вывели из здания, чтобы не рисковать их здоровьем и жизнями. Специалисты выяснили, что произошло короткое замыкание, после которого горения не началось. Происшествие не представляет опасности и сад продолжил работу в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU