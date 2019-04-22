Подростки Тюмени с помощью футболок помогут восстановить мастерскую реставраторов Шитовых

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-22T09:32:01+03:00

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Школьники Тюмени примут участие в восстановлении мастерской реставраторов деревянного зодчества Антона и Святослава Шитовых. В городе стартовала благотворительная акция «Азбука добра».

Ребята создают стилизованный алфавит для футболок, которые потом выставят на продажу. Все вырученные деньги они направят на реставрацию деревянного особняка. Презентация и продажа дизайнерских футболок состоится 27 апреля в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1) в 16:00.

Футболки с необычными надписями можно будет купить на крупных мероприятиях города. Фото мультицентра "Моя территория"

Напомним, проект «Шанс.ПрофBox» в этом году профориентирован и проходит по системе двойного наставничества: подростки знакомились с профессиями тележурналиста и графического дизайнера. Два месяца ребята посещали мастер-классы, побывали в университете и организациях наставников.

— Когда захотела принять участие в «Шанс. ПрофВох», не было мыслей получится или нет, просто хотелось чем-то себя занять после школы. Теперь я делаю то, что мне близко и хочу знать еще больше. Я поняла, что не надо бояться пробовать что-то новое. Я стала уверенней и в будущем хочу помогать ребятам, которые не могут побороть свою нерешительность, — рассказала участница социального проекта Диана Голенецких,

ИСТОЧНИК KP.RU