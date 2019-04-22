Тюменец украл коляску, чтобы подарить годовалому племяннику
Жителя Голышманово поймали на краже детской коляски. Молодой человек стащил ее из подъезда многоквартирного дома. 20-летний молодой человек подарил ее своему брату, у которого годовалый ребенок.
Об этом злоумышленник рассказал на допросе полицейским. Стражи порядка нашли его, поселе того, как к ним с заявлением обратилась мама малыша. В дежурную часть МО МВД России «Голышмановский» обратилась 34-летняя жительница села. Она рассказала, что вечером оставила коляску в подъезде, а утром, когда собралась с малышом в медицинский пункт, обнаружила пропажу.
По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU