В Тюменской области за неделю произошло 250 пожаров

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-22T08:46:33+03:00

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250 пожаров произошло на территории Тюменской области за прошедшую неделю. В огне пострадало 7 человек, еще семерых спасли спасатели. В 215 случаях причиной пожаров стало возгорание сухой травы, высохших прошлогодних листьев и всевозможного мусора.

- «Заросли» сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня. Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее 4 метров существенно снижает этот риск, - напомнили в главном управление МЧС по региону, добавив, что разводить костры вблизи жилых домов и хозяйственных построек следует на расстоянии более 50 метров.

За минувшую неделю сотрудники МЧС также привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Пожарно-спасательные подразделения выезжали на такие выезды 31 раз. Оказывали помощь по деблокировке пострадавших, отключению аккумуляторной батареи, смыву ГСМ с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU