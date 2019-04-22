Диктант Победы тюменцы будут писать на семи площадках

СЕГОДНЯ 07:55 2019-04-22T07:55:24+03:00

Чтобы стать участником Диктанта Победы нужно зарегистрироваться

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Тюмень готовится к Диктанту Победы. Всероссийская историческая акция состоится 7 мая на семи площадках. Горожанам предстоит за 45 минут ответить на 20 вопросов по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Результаты акции объявят 12 июня – в День России.

В день Диктанта Победы в городе пройдут образовательные и просветительские мероприятия с участием ветеранов и участников боевых действий, сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

Желающих написать диктант примут гимназия № 1 (ул. Н. Крупской, 21) и № 16 (ул. Парфенова, 19), школы: № 22 (ул. Садовая, 109), № 92 (ул. Николая Гондатти, 13) и № 94 (проезд Солнечный, 24). Откроется также площадка в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования (ул. Малыгина, 73) и областной научной библиотеке имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59).

Отметим, что к акции уже присоединились Австрия, Болгария, Вьетнам, Германия, Дания, Израиль, Китай, Молдавия, Монголия, Польша, Сербия и Чехия. Координатором проекта в Тюменской области является депутат областной думы Александр Крупин. Акция проводится в рамках федерального партийного проекта «Историческая память», инициатором которого стал депутат ГосДумы Александр Хинштейн.

Чтобы стать участником диктанта, необходимо зарегистрироваться или позвонить по телефонам 39-02-30, 39-06-79.

ИСТОЧНИК KP.RU