Участники «Добропоезда» проведут в Тюмени фестиваль ходьбы и форум безграничных возможностей

СЕГОДНЯ 06:58 2019-04-22T06:58:32+03:00

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На станцию Тюмень сегодня, 22 апреля, прибудет «Добропоезд», на котором приедут известные спортсмены, артисты, медицинские работники, общественные деятели и энтузиасты в области инклюзивной среды. Они проведут в городе фестиваль здоровья и северной ходьбы «Ходи, Россия!», форум безграничных возможностей «Моя история успеха», а также мастер-классы для людей с инвалидностью.

- Пользу движения нужно показывать на собственном примере, больше говорить о пользе физической культуры. Поэтому считаю своим долгом и делом приобщать детей, молодежь, взрослых и людей старшего возраста к здоровому образу жизни, спорту и физической активности. В том числе и путем проведения подобных акций и фестивалей, – отметила двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, призер Олимпийских игр по фигурному катанию, председатель президиума Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая.

Самым массовым и ярким мероприятием станет фестиваль «Ходи, Россия!», который пройдет на Цветном бульваре. Побывать на нем могут все желающие. Горожан будут учить скандинавской ходьбе и здоровому образу жизни. Одним из главных гостей фестиваля станет основатель первых обучающих программ по скандинавской ходьбе, финский лыжник Марко Кантанева, который поделится секретами мастерства, зарядом бодрости и неиссякаемой энергии.

Состоится также мастер-класс для людей с диабетом, на котором тюменцам расскажут, с чего начинать занятия, как корректировать нагрузку при данном заболевании. Здесь же все желающие смогут преодолеть небольшую дистанцию и проверить свои возможности. После чего праздник продолжит концерт тюменских коллективов. В завершении акции в ДК «Нефтяник» состоится «круглый стол» на тему: «Формирование условий для физической, психологической, социокультурной адаптации людей со специальными потребностями».

Отметим что «Добропоезд» стартовал в Москве 16 апреля и после Тюмени отправится в Пермь, а затем в Киров и Нижний Новгород. 26 апреля железнодорожный тур будет завершен и состав снова вернется в Москву, сообщили в Тюменском многопрофильном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU