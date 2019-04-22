В Тюмени ищут женщину с четырехопорной тростью

СЕГОДНЯ 05:21 2019-04-22T05:21:30+03:00

39-летняя Юлия Субботина вышла из дома и не вернулась

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В Тюмени объявлена в розыск 39-летняя Юлия Евгеньевна Субботина. Накануне в 11 часов дня она ушла из дома по улице Николая Семенова и до сих пор не вернулась. Женщина хромает и ходит с четырехопорной тростью. Имеет невнятную речь.

Была одета в темно-синюю куртку, темно-серые брюки и темно-серые кроссовки. Рост 160 см, худощавого телосложения.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Юлии Евгеньевне, просят сообщить по телефонам: 02/112 полиция. 8(3452) 27-01-00, 33-16-85– дежурная часть ОП 1. 8(3452) 793-023 - дежурная часть УМВД России по Тюменской области.

8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО “Белая Сова - Тюмень” или написать на почту poisksova@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU