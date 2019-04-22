Погода 22 апреля в Тюмени: пасмурно

СЕГОДНЯ 05:22 2019-04-22T05:22:01+03:00

Понедельник 22 апреля в Тюмени будет теплым, но пасмурным Фото: Лидия Шумкова

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Понедельник, 22 апреля, в Тюменской области будет пасмурным, но теплым. Местами пройдет небольшой дождь. Средняя температура днем составит +10 +11 градусов. Западный, юго-западный ветер 2-5 м/с.

В Тюмени день будет облачным с прояснениями, температура воздуха составит +9 +11 градусов, западный ветер 2,7 м/с, влажность воздуха 53%, атмосферное давление 758 мм рт ст. В Тобольске +8 +10, ветер 3-4 м/с. В Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске +10 +11 ветер 4-5 м/с.

22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. В России его проводят на экологических акциях, часто это это субботники и мероприятия по благоустройству и озеленению дворов и улиц.

В народном календаре день назван Вадимом Ключником. На Вадима принято ходить к источникам (ключам), чистить их и приговаривать: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU