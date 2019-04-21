Тюменским предприятиям выплатят субсидии на международную сертификацию

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-21T15:48:39+03:00

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Тюменский областной центр поддержки экспорта располагает эффективными финансовыми и административными инструментами для помощи предприятиям региона в организации поставок продукции на зарубежные рынки.

Директор центра Антон Комаров, отметил, что они не только помогаем предприятиям найти клиентов на зарубежных рынках, прорабатываем логистику поставок и цены, оказываем содействие в повышении конкурентоспособности продукции на мировом рынке. Очень большим экспортным потенциалом обладает, например, продукция нашей лесной отрасли.

Интерес к продукции тюменского лесного комплекса на зарубежных рынках в будущем будет только расти, считает Антон Комаров. Поэтому предприятиям необходимо заботиться о повышении качества выпускаемых товаров и прохождении международных сертификационных процедур.

По его словам, центр может субсидировать сертификацию, чтобы тюменские предприятия наращивали экспорт.

По его мнению, развитию экспорта также способствует создание совместных предприятий и расширение международной производственной кооперации, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU