2019-04-21T13:52:19+03:00
Общество

В Тюменской области нехватка строителей

Банк вакансий переполнен предложениями
Алена Кульмухаметова
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В Тюменской области нехватка строителей. Фото с сайта pixabay.comВ Тюменской области нехватка строителей. Фото с сайта pixabay.com
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На каждого безработного жителя Тюменской области приходится три вакансии. Такая статистика характерна для региона в последние годы.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, на 1 апреля 2019 года 7144 человека состояли на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы. При этом в банке вакансий предлагалось 24162 «рабочих места». Наибольшая потребность в строителях. предлагается более 13 тысяч вакансий в этой сфере.

Также актуальны направления: государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (1576 вакансий), обрабатывающие производства (1386 ), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (1279 ). Специалисты требуются в сфере образования (946 ), здравоохранения и социальных услуг (910 ).

Отметим, что предлагаемая заработная плата невысокая - чуть выше 40 тысяч рублей предлагают инженерам, геодезистам, прорабам, агентам по недвижимости и т.д. Менее 20 тысяч — у дворников, уборщиков, разнорабочих, культорганизаторов, бухгалтеров, продавцов, поваров, официантов, охранников и т.д..

Всего в 1 квартале 2019 года за содействием в поиске работы обратилось 9146 человек. 66,4 процента сменили статус безработных, - сообщает «Вслух. ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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