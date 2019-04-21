Появилось видео, где взбесившийся «Рендж ровер» смял восемь авто на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-21T13:17:43+03:00

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Три человека пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне днём в Тюмени. Сегодня появилось видео страшной аварии, где повреждения получили девять автомобилей.

Пост с видео и информацией появился в социальной сети ВКонтакте в группе «ЧС Тюмень». На кадрах видно, как внедорожник вылетает на Т-образный перекрёсток и таранит автомобили. Больше всего досталось «Ниссану». Его водитель получила тяжёлые травмы.

Очевидец аварии рассказал, что водитель «Рендж ровер» был в отключке. Первую машину он зацепил на Салтыкова-Щедрина, 58. Водитель первого автомобиля подтвердил, что в момент ДТП голова виновника аварии была повисшей вниз. Нога водителя, скорее всего, была нажата на педаль газа, так как после удара с первым авто, внедорожник вылетел на Т-образный перекрёсток, где по касательной задел три автомобиля и ещё троих «снёс» на дороге. Больше всего досталось паркетнику «Ниссан», за рулём которого находилась женщина. Она была в сознании, но получила тяжёлые травмы.

Серьёзно пострадала водитель "Ниссан". Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте

Сам «Рендж ровер» вылетел с дороги, перевернулся и врезался в трубы теплотрассы на улице 50 лет ВЛКСМ. Виновник аварии получил травму головы, но самостоятельно передвигался после ДТП. Причину, по которой он потерял сознание, выясняют медики.

Напомним, сассовое дорожно-транспортное происшествие произошло днём 20 апреля в Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ. В аварии пострадали сразу девять автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Range Rover», двигаясь по улице Салтыкова-Щедрина, ударил три автомобиля, после чего на полном ходу вылетел на нерегулируемый перекресток с 50 лет ВЛКСМ и протаранил еще пять авто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/704447" frameborder="0"></iframe> Взбесившийся «Рендж ровер» смял восемь авто на улице Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU