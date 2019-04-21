2019-04-21T12:13:29+03:00
Общество

Тюменского бройлера поставляют в Киргизию

Продукция соответствует международным стандартам качества
Алена Кульмухаметова
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Тюменского бройлера поставляют в КиргизиюТюменского бройлера поставляют в КиргизиюФото: Татьяна Коркина
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Одно из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» намерена поставлять продукцию в Киргизию. Птицу успели по достоинству оценить и жители Казахстана.

Директор птицефабрики Оксана Величко рассказала, что после визита делегации Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором в Киргизию, у предприятий региона появляются новые рынки сбыта.

- С реализацией инвестпроекта по строительству шести птичников мы имеем возможность существенно увеличить выпуск продукции. Сейчас составляем договор о ее поставках в Киргизию, хотя по-прежнему тюменский региональный рынок остаётся приоритетом, пояснила Оксана Величко.

Добавим, что на днях на птицефабрике прошёл аудит производства от независимого агентства Бюро Веритас. Согласно их заключению, «Тюменский бройлер» соответствует международным стандартам качества по безопасности пищевой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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