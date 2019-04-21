2019-04-21T11:26:08+03:00
Общество

На ремонт дамбы в Увате направят 300 миллионов рублей

Там находятся гидропосты по мониторингу уровня воды в реке
Алена Кульмухаметова
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На ремонт дамбы в Увате направят 300 миллионов рублей. Фото с сайта pixabay.comНа ремонт дамбы в Увате направят 300 миллионов рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Ремонт круговой противопаводковой дамбы в Увате обойдётся в 300 миллионов рублей. Как сообщает администрация Уватского района, работы начнутся в 2019 году.

Дамба в Увате построена в 1994 году, ее протяженность составляет 9,8 километра. На ней и в Демьянском находятся гидропосты по мониторингу уровня воды в реке.

Всего же в муниципалитете пять дамб. Все их обследовала комиссия в составе представителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, Нижне-Обского бассейнового управления, управления МЧС России по Тюменской области и департамента недропользования.

- Обследование проходит ежегодно в рамках подготовки области к безаварийному пропуску паводка. В этом году уже проведен осмотр дамб в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Ялуторовском и Абатском районах. Вообще есть те, которые необходимо приводить в порядок, – рассказала специалист департамента недропользования и экологии Тюменской области Светлана Смирнова.

Добавим, что максимальный подъем воды в Иртыше в районе села Уват в 2019 году прогнозируется на уровне 2018 года: тогда вода поднялась до отметки одна тысяча три см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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