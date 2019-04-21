2019-04-21T10:29:25+03:00
Общество

Тюменцы создадут стилизованные алфавит

Увидеть его можно будет на футболках
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы создадут стилизованные алфавит. Фото с сайта pixabay.comТюменцы создадут стилизованные алфавит. Фото с сайта pixabay.com
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В областной столице стартовала благотворительная акция «Азбука города». В рамках проекта участники проекта «Шанс. ПрофВох» создадут стилизованный алфавит, который появится на футболках.

Каждый из подростков, наставников и кураторов одну из 33 букв и разработает его оригинальный дизайн. Оформлению их научили на специальном мастер-классе по леттерингу. Буква будет состоять элементов, которые отразят личную историю тюменцев и случаи, изменившие их жизнь в лучшую сторону. После окончания работы знаки оцифруют и объединят в слова любовь, молодость, счастье, добро, дружба, энергия, сила, радость, смысл, свобода.

Футболки с такими рисунками будут продаваться с мая на крупных событиях города и в соцсетях. Средства с продажи передадут в благотворительный фонд. В этом году проект «Шанс.ПрофBox» в профориентирован и проходит по системе двойного наставничества. Участники поделились на две команды и знакомились с профессиями тележурналиста и графического дизайнера. Ребята посещали мастер-классы, побывали в университете.

Презентация футболок пройдет 27 апреля, в этот день у участников проекта состоится выпускной, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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