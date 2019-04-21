2019-04-21T09:10:20+03:00
Происшествия

Тюменку обокрали абатские алкоголики

Женщина спохватилась не сразу
Алена Кульмухаметова
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Тюменку обокрали абатские алкоголики. Фото с сайта pixabay.comТюменку обокрали абатские алкоголики. Фото с сайта pixabay.com
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Кражу из неохраняемого дома в Абатском районе раскрыли накануне полицейские. Заявление от хозяйки поступило много позже совершения преступления.

По информации УМВД Тюменской области, кражу удалось раскрыть и задержать подозреваемых. 30 и 35-летние злоумышленники пояснили в отделе полиции, что в тот вечер распивали алкогольные напитки. «Горячительного» не хватило и мужчины решили проникнуть, как им казалось, в заброшенный дом, откуда похитили газовый котел и отопительные батареи. Похищенное сдали в пункт приема металлолома. Вырученные деньги потратили на алкоголь. Потерпевшая не сразу обнаружила пропажу имущества, так как проживает в Тюмени и редко бывает в селе.

Сумма ущерба потерпевшей стороне составила 10 000 рублей. Злоумышленники в отделе полиции дали признательные показания.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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