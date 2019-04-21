Тюменку обокрали абатские алкоголики

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-21T09:10:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Кражу из неохраняемого дома в Абатском районе раскрыли накануне полицейские. Заявление от хозяйки поступило много позже совершения преступления.

По информации УМВД Тюменской области, кражу удалось раскрыть и задержать подозреваемых. 30 и 35-летние злоумышленники пояснили в отделе полиции, что в тот вечер распивали алкогольные напитки. «Горячительного» не хватило и мужчины решили проникнуть, как им казалось, в заброшенный дом, откуда похитили газовый котел и отопительные батареи. Похищенное сдали в пункт приема металлолома. Вырученные деньги потратили на алкоголь. Потерпевшая не сразу обнаружила пропажу имущества, так как проживает в Тюмени и редко бывает в селе.

Сумма ущерба потерпевшей стороне составила 10 000 рублей. Злоумышленники в отделе полиции дали признательные показания.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».

ИСТОЧНИК KP.RU