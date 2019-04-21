СЕГОДНЯ 07:15 2019-04-21T07:17:52+03:00

Рисунки юных тюменцев представят на выставке в Сочи. Фото с сайта pixabay.com

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В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации завершился отбор работ победителей региональных конкурсов детского рисунка «Охрана труда глазами детей» для экспонирования на V Всероссийской неделе охраны труда в городе Сочи.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, наш регион представят конкурсные работы Мержоева Ахмеда «Безопасность на стройке» (возрастная группа от 7 до 9 лет) и Кушнеровой Марины «Ведь стремянка есть для этого» (возрастная группа от 10 до 15 лет).

Отметим, что конкурс детских рисунков был объявлен в рамках месячника охраны труда, который проходит в Тюменской области. Акция приурочена ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается по инициативе Международной организации труда 28 апреля. Эта дата также стала Международным днем памяти рабочих, погибших или получивших травмы на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU