Сезон астрономических наблюдений открылся в Червишево
Новый сезон астрономических наблюдений открылся в обсерватории «Старая башня» в селе Червишево Тюменского района. «Космическое оборудование» вновь после долгой зимы начинает работать.
По словам создателя обсерватории Владимир Куракин, сезонную паузу использовано для расширения наших возможностей - появился еще один телескоп. Он дает широкое поле зрения, с ним удобнее наблюдать протяженные объекты глубокого космоса. Скопления галактик и рассеянные звездные скопления помещаются в поле зрения этого телескопа полностью.
Посетителей обсерватории ждёт ещё одно новшество.
- Мы готовим экспозицию старой техники для астрономических наблюдений - это телескопы и другие приборы. С прицелом на один месяц мы будем публиковать анонс событий из мира космоса. Так что будет интересно, - говорит Владимир Куракин.
ИСТОЧНИК KP.RU