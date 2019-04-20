Сезон астрономических наблюдений открылся в Червишево

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-20T17:35:28+03:00

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Новый сезон астрономических наблюдений открылся в обсерватории «Старая башня» в селе Червишево Тюменского района. «Космическое оборудование» вновь после долгой зимы начинает работать.

По словам создателя обсерватории Владимир Куракин, сезонную паузу использовано для расширения наших возможностей - появился еще один телескоп. Он дает широкое поле зрения, с ним удобнее наблюдать протяженные объекты глубокого космоса. Скопления галактик и рассеянные звездные скопления помещаются в поле зрения этого телескопа полностью.

Посетителей обсерватории ждёт ещё одно новшество.

- Мы готовим экспозицию старой техники для астрономических наблюдений - это телескопы и другие приборы. С прицелом на один месяц мы будем публиковать анонс событий из мира космоса. Так что будет интересно, - говорит Владимир Куракин.

ИСТОЧНИК KP.RU