СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-20T13:22:51+03:00

Две уникальные иконы переданы в храм на родине Петра Ершова. Фото с сайта pixabay.com

Долгое время они хранились под полом

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Долгие годы были скрыты от людских глаз две уникальные иконы из разрушенного храма деревни Безруково Ишимского района. Накануне их передали храму Петра Столпника в дар супруги Шепелёвы Валерий и Татьяна.

Как выяснилось, редкие иконы, которые находились в храме при жизни Петра Ершова в 1869 году, сохранила Марфа Андрианова. Перед смертью женщина передала их внучке Татьяне. Семья Шепелёвых проживает на станции Разъезд 37 - Безруково.

Жительница села Ершово Галина Багровских рассказала, что бабушка Татьяны хранила их в подполе. После смерти старушки на семейном совете супруги приняли решение отдать иконы в воссозданный храм, чтобы они служили людям.

По словам работников Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова, иконы уникальны. Это парная икона Петра Столпника и образ пророка Моисея - сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU