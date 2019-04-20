В Тюмени этнофестиваль “Небо и Земля” набирает волонтеров

СЕГОДНЯ 11:26 2019-04-20T11:29:18+03:00

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Первая встреча Школы волонтёров этнофестиваля состоится сегодня, 20 апреля в Тюменском технопарке с 18 до 20 часов.

На ней тюменцы узнают об истории и традициях этнофестиваля, его организационной структуре, о том, как стать волонтёром, о волонтёрских обязанностях и бонусах. Встречу проведёт куратор волонтёров Аксинья Рубцова.

Сейчас организаторы объявляют набор волонтёров, готовых помочь в подготовке крупнейшего мультикультурного летнего праздника.

“Небо и Земля” пройдет с 12 по 16 июня. Он существует уже двенадцать лет, за это время вырос из небольшого мероприятия в доме культуры до крупнейшего в Уральском регионе фестиваля. Ежегодно его посещают тысячи человек.

В этому году организаторы готовят для гостей фестиваля 300 мастер-классов, около 50 концертов, 400 мероприятий для детей. На сценах «Неба и Земли» выступят Гудимир, Федя Ларюшкин, Gilead, Sage, BudaLove, Cantadora и другие.

Добавим, что вот уже несколько лет подряд у фестиваля есть свой дом - экополис «Фестивальный» недалеко от деревни Песьянка. Волонтеры позаботятся, чтобы гостям этнофестиваля в экополисе было комфортно, сообщает портал «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU