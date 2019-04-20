В Тюмени большой казачий круг собрал казаков со всей России

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-20T11:23:51+03:00

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Тюменская область располагает большим потенциалом, но еще в большей степени располагает потенциалом духовно-нравственным. Здесь создают все условия для развития этнических культур и обеспечения прав всех граждан. За последние годы сформирован ряд областных государственных программ, которые позволяют гармонично развивать традиции и истории всех народностей. Об этом сегодня, 20 апреля, заявил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, выступая на заседании Х большого отчетно-выборного круга Союза казаков России, который в эти минуты проходит в Тюмени.

Соцданные говорят о том, что доля граждан в регионе, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений 85 процентов, а межконфессиональных чуть даже больше – 85,8 процентов, отметил вице-губернатор.

- Наш регион, Тюменская область, - многонациональный субъект. У нас проживает более 150 народностей. Мы здесь живем в дружбе, мире и в согласии многие годы и многие века, - подчеркнул он.

«Казачий круг» собрался в стенах Тюменского училища искусств. Участие в его работе принимают представители казачьих обществ со всей России, а также Казахстана, Киргизии и Республики Беларусь. В актовом зале яблоку негде упасть.

- Уже второй раз наш регион принимает Казачий круг. Один раз – это может быть случай, второй раз, - это уже, наверное, понравилось. Если надо будет провести Круг третий раз, мы приглашаем вас в Тюмень, - обратился к собравшимся Сергей Сарычев.

- Любо, - ответили казаки.

Участие в работе принимают представители казачьих обществ со всей России и ближнего ЗарубежьяФото: Дмитрий Терентьев

С докладом о своей работе выступил Верховный атаман Союза казаков России, член Совета при президенте РФ по делам казачества Павел Задорожный. Он поблагодарил правительство Тюменской области от лица всего российского казачества за теплый прием.

- Нас тут всегда очень хорошо принимают, - с улыбкой сказал он со сцены.

По его словам, казаков нет, если они не опираются на традиции.

- Наша главная цель - возрождение, дальнейшее становление и укрепление казачества, как самобытной культурно-исторической общности людей, опирающихся на исторические и православные ценности. Казаки - защитники Отечества, - подчеркнул Задорожный.

Отметим, сегодня казаки проголосуют за кандидатуру Верховного атамана Союза казаков России, а также выберут ревизионную комиссию и Совет старейшин.

ПРОСТО ЦИФРЫ

Тюменское казачество вносит весомый вклад в работу по охране общественного порядка, В 2018 году казаки более 3,5 тыс. раз выходили на патрулирование улиц в городах и селах региона. С помощью представителей казачества было выявлено около 2 тыс. административных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU