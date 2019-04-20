СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-20T11:05:18+03:00

В Тюмени в подъезде обнаружен окровавленный мужчина. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне поздним вечером в подъезде дома на улице Мелиораторов в Тюмени жильцами было обнаружено тело мужчины. На место происшествия прибыли экипаж скорой медицинской помощи и правоохранительные органы.

Очевидцы рассказали, что перед этим двое мужчин распивали алкоголь. Вскоре произошла ссора и один из мужчин ударил оппонента ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области, подозреваемый в убийстве был задержан. Он проживает, где было обнаружено тело мужчины. В ходе опроса он признался в совершении преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU