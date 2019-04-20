2019-04-20T10:28:51+03:00
Общество

Новые сети водоснабжения построят в Тюмени в 2019 году

Договор концессии успешно выполняется
Алена Кульмухаметова
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Новые сети водоснабжения построят в Тюмени в 2019 годуНовые сети водоснабжения построят в Тюмени в 2019 годуФото: Татьяна Коркина
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Модернизация городских очистных сооружений и работы на коллекторе по улице Полевая в районе Дома Обороны и строительство новых сетей водоснабжения происходят в рамках договора концессии.

По данным департамента городского хозяйства администрации Тюмени, в прошлом году соглашение предусматривало реализацию девяти мероприятий, восемь из которых выполнены в полном объеме. На последнем объекте - работы в завершающей стадии.

На 2019 год действующей редакции концессионного соглашения запланировано выполнение 30 мероприятий. 11 их них будут завершены уже в текущем году. Концессионер реконструирует 17 км сетей водоснабжения и 3 км канализации, построит 25 км новых сетей водоснабжения и 18 км новой канализации.

Напомним, администрация города и ООО «Тюмень Водоканал» в декабре 2017 года заключили концессионное соглашение. В соответствии с документом, «Тюмень Водоканал» обязуется обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения.

Договор рассчитан до ноября 2031 года. Общий объем инвестиций в отрасль за это время должен составить 23,5 млрд рублей. Первый год реализации соглашения городские власти оценивают положительно. Из 38-ми показателей, отраженных в договоре, по 34-м отмечается выполнение и перевыполнение плана, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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