2019-04-20T09:33:37+03:00
Общество

Молодые тюменские предприниматели выходят на китайский рынок

Участником проекта может стать любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет
Алена Кульмухаметова
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Молодые тюменские предприниматели выходят на китайский рынок. Фото с сайта pixabay.comМолодые тюменские предприниматели выходят на китайский рынок. Фото с сайта pixabay.com
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Впервые в Тюмени реализуется проект «Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор». В его рамках десять тюменских предпринимателей и студентов отправятся в Китай, чтобы изучить форматы взаимодействия на международном рынке и найти новых партнеров.

В 2018 году проект уже охватил девять российских городов, молодые люди из которых отправились в Китай. К примеру, в Тюмени он предполагает не только стажировку тюменцев в Китае, но и приезд делегации китайских предпринимателей на образовательную программу к нам в город. Уже в сентябре этого года Тюмень примет десять молодых предпринимателей из Китая, которые пройдут большую образовательную и культурную программу, а также посетят самые инвестиционно-интересные предприятия региона.

Городом-побратимом по проекту для Тюмени станет Гуанчжоу — один из ключевых торговых и промышленных центров Китая. Для резидентов будет проведена большая образовательная программа, посещение промышленных и торговых предприятий, знакомство с предпринимателями Китая. Поездка планируется на начало сентября 2019 года.

Участником проекта может стать любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет, который имеет свой бизнес-проект в любой стадии разработки. Участие в проекте для студентов — бесплатное, предприниматели оплачивают только перелет Тюмень-Китай-Тюмень. Набор участников продлится до 1 июля 2019 года. Чтобы попасть в список участников необходимо зарегистрироваться на портале АИС «Молодежь России» и подать заявку на участие в программе инкубатора по ссылке.

Международный молодежный бизнес-инкубатор – уникальная серия проектов, позволяющих ускорить и усилить кооперацию молодых людей в бизнесе, обмене инновациями и привлечении инвестиций на международном уровне, сообщает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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