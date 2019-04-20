Тюменские католики освящают куличи и яйца к Великой Пасхе

СЕГОДНЯ 08:55 2019-04-20T08:55:59+03:00

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Польские католики из Тюмени 21 апреля вместе с одним миллиардом верующих встречают Воскресенье Господне. Сегодня у них Страстная суббота. В этот день в храмах освящается праздничная еда в корзинках: яйца, хлеб, соль, колбаса, кулич и хрен.

Великое Воскресенье начинается в Польше колокольным звоном, утренним богослужением и пасхальным завтраком (белым борщом с колбасой и др.). В этот день разрешаются только семейные встречи и посещение могил умерших близких.

Завтра в тюменском костеле св. Иосифа Обручника Пресвятой Девы Марии пройдет праздничная служба для прихожан, а в офисе ОО "Тюменский областной центр польской культуры и просвещения "LATARNIK" для посетителей всех вероисповеданий открыта выставка более 150 пасхальных яиц и сопутствующих материалов на пасхальную тему на русском и польском языках.

Добавим, что св. Пасха это переходящий праздник, который отмечается между 25 марта и 25 апреля в неделю после последнего воскресенья Великого Поста. В 2019 г. один из важнейших христианских праздников приходится по Григорианскому календарю на 21 апреля. Православные христиане в этом году встретят Пасху 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU