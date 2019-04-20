Тюменцы за год сдали тридцать тысяч литров крови
Тюменская станция переливания крови сегодня, 20 апреля, отмечает Национальный день донора в России.
По данным пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, его отмечают все сотрудники службы крови: врачи и медицинский персонал станций переливания крови, а также те, кто разрабатывает для этого новые методики и оборудование.
По словам главного врача областной станции переливания крови Александра Гаврилея донорское движение в регионе становится всё более популярным. На сегодняшний день в Тюменской области более пяти тысяч почетных доноров. Каждый из них за свою жизнь не менее сорока раз сдал кровь или шестьдесят раз пожертвовал плазму.
Александр Гаврилей рассказал, что в 2018 году сдали кровь и ее компоненты 19185 тюменцев, из них почти три тысячи - впервые. В прошлом году на станции заготовлено более 32500 литров цельной крови и, что примечательно, 4115 литров заготовлено в 180 выездных акциях по сбору крови.
Добавим, что донором может стать любой. Но стоит перед этим ознакомиться с требованиями к донору, условиями сдачи крови, списком ограничений и противопоказаний. Есть и меры социальной поддержки доноров. Кровь без всякого вреда можно сдавать раз в два месяца, а плазму - через 14 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU