Тюменцы за год сдали тридцать тысяч литров крови

СЕГОДНЯ 07:14 2019-04-20T07:14:06+03:00

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Тюменская станция переливания крови сегодня, 20 апреля, отмечает Национальный день донора в России.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, его отмечают все сотрудники службы крови: врачи и медицинский персонал станций переливания крови, а также те, кто разрабатывает для этого новые методики и оборудование.

По словам главного врача областной станции переливания крови Александра Гаврилея донорское движение в регионе становится всё более популярным. На сегодняшний день в Тюменской области более пяти тысяч почетных доноров. Каждый из них за свою жизнь не менее сорока раз сдал кровь или шестьдесят раз пожертвовал плазму.

Александр Гаврилей рассказал, что в 2018 году сдали кровь и ее компоненты 19185 тюменцев, из них почти три тысячи - впервые. В прошлом году на станции заготовлено более 32500 литров цельной крови и, что примечательно, 4115 литров заготовлено в 180 выездных акциях по сбору крови.

Добавим, что донором может стать любой. Но стоит перед этим ознакомиться с требованиями к донору, условиями сдачи крови, списком ограничений и противопоказаний. Есть и меры социальной поддержки доноров. Кровь без всякого вреда можно сдавать раз в два месяца, а плазму - через 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU