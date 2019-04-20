СЕГОДНЯ 06:24 2019-04-20T06:24:00+03:00

Гастролирующие артисты Уватского района в День Победы дадут концерты в деревнях Фото: Татьяна Коркина

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Семь концертов в малых деревнях Уватского района даст местный передвижной клуб в День Победы. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

По словам заместителя директора Центра досуга и культуры Натальи Злодеевой, передвижной клуб в День Победы проведет концерты в семи деревнях, в их числе – Малый Нарыс, Сергеевка и Яр.

Отметим, что концерты клуба лишь малая часть от запланированных в честь празднования Дня Победы мероприятий. Так, для юных уватчан состоится велопробег в Солянке. Его проведут 2 и 7 мая. А для жителей правобережного Увата впервые 9 мая организуют праздничный концерт на площади физкультурно-оздоровительного комплекса.

В Домах культуры будут оборудованы тематические фотозоны. Также идет подготовка к акции «Бессмертный полк». Оформить фотографию можно во всех библиотеках, а распечатать на цветном принтере – в библиотеках Уват, Демьянки и Туртаса.

Добавим, в Уватском районе проживают 92 ветерана, из них 79 тружеников тыла, два бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, житель блокадного Ленинграда и один участник войны, - сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU