Погода в Тюмени 20 апреля: облачно и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 04:49 2019-04-20T04:49:00+03:00

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В субботу 20 апреля в Тюмени ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный, северный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха: +2, +6 градусов.

В Тобольске облачно, небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 2-12 метров в секунду. Температура воздуха: +3, +6 градусов.

В Заводоуковске облачно и дождь. Ветер северо-западный, северный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха: +3, +7 градусов.

В Ялуторовске облачная погода, небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха: +3, +8 градусов.

По народному календарю сегодня Акулинин день. На Акулину примечали погоду. Если было дождливо — это предвещало плохой урожай яровых. В то же время «дождь на Акулину — хорошая калина». Смотрели вечером на небо (правда, делать это нужно было обязательно через окно): если звезд много, то в лесу будет так же много грибов и ягод.

Кроме того, считалось, что какова погода на Акулину — такова она будет и 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU