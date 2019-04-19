В Тюменской области задержали автомобиль с 10 килограммами наркотиков

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-19T17:21:28+03:00

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Уголовное дело на наркокурьера, пойманного с более 10 килограммами наркотиков, передано в суд. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

40-летнего жителя Хакасии задержали у села Исетское. Полицейские получили информацию, что через Тюменскую область транзитом едет наркокурьер с крупной партией N-метилэфедрона. Оперативники смогли выяснить марку и номер авто, а также примерные даты, когда он появится в Тюменской области.

Мужчину остановили для проверки документов. При осмотре автомобиля удалось найти спрятанные 20 полимерных пакетиков. Экспертиза установила, что это наркотик. Выяснилось также, что у водителя липовые удостоверение и документы на автомобиль, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

На допросе молодой человек рассказал, что его завербовали в наркокурьеры через интернет. Он должен был забрать в указанном месте партию, разделить ее на 20 частей и развести по всей стране. За работу ему пообещали солидное вознаграждение, но тюменские полицейские осуществить задуманное не дали.

ИСТОЧНИК KP.RU