У тюменского подростка автоинспекторы забрали автомобиль

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-19T17:04:40+03:00

Изменить размер текста: A A

16-летнего подростка за рулем автомобиля задержали сотрудниками ГИБДД Увата. Школьник ехал на «Ладе» и заявил полицейский, что купил машину на заработанные деньги. НЕсмотря на это инспектор не отпустил юного водителя, забрал авто и отправил на штрафстоянку.

Подростка оштрафовали за вождение автомобиля до возраста совершеннолетия (статья 12.7 КоАП России). Сумма наказания не уточняется, но санкция данной статьи предусматривает штраф до 15 тысяч рублей. Его родители тоже оштрафовали за недобросовестное выполнение своих обязательств по воспитанию сына, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Сотрудники отдела ГИБДД по Уватскому району информируют: любое транспортное средство является источником повышенной опасности. От навыков и профессионализма водителя зависит здоровье и жизнь всех участников дорожного движения. Лица, не достигшие совершеннолетнего возраста и не имеющие водительское удостоверение не могут быть допущены к управлению автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU